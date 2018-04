Pohjois-Korean Kim kuunteli eteläkorealaista K-poppia konsertissa Pjongjangissa – ”Hän osoitti suurta kiinnostusta lauluihin ja sanoituksiin”

Pohjois-Korean johtaja KimJong-un vaimoineen osallistui sunnuntaina eteläkorealaisten artistien konserttiin, joka järjestettiin Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa. Esiintyjien joukossa oli muun muassa Etelä-Korean K-popin nimekäs tyttöbändi Red Velvet.

Eteläkorealaisen uutistoimisto Yonhapin mukaan konsertissa oli mukana myös Kimin vaikutusvaltainen sisar Kim Yo-jong sekä Pohjois-Korean seremoniallinen valtionpäämies Kim Yong-nam.

– Hän (Kim Jong-un) osoitti suurta kiinnostusta (eteläkorealaisten laulajien) lauluihin ja sanoituksiin esityksen aikana, kertoi Etelä-Korean kulttuuriministeri DoJong-hwan.

120 eteläkorealaisen laulajan ja muusikon ryhmä lensi lauantaina Etelä-Korean Soulista Pjongjangiin. K-popin tähtien lisäksi mukana on myös perinteisen kansanmusiikin esittäjiä.

Tiistaina nähdään ja kuullaan Etelä- ja Pohjois-Korean artisteja yhteiskonsertissa 12 000 katsojaa vetävässä salissa.

Huippukokouksia, aiempaa lyhyempi sotaharjoitus

Koreoiden lähentymisen laukaisi Etelä-Koreassa helmikuussa pidetyt talviolympialaiset, joihin Pohjois-Korean Kim Jong-un lähetti urheilijoita, cheerleadereitä sekä sisarensa Kim Yo-jongin.

Pohjoiskorealainen 140-jäseninen musiikkiseurue esiintyi Soulissa kahdesti olympialaisten aikaan.

Eteläkorealaisten artistien vierailu on jälleen yksi merkki diplomaattisen tilanteen lievenemisestä Korean niemimaalla.

Liennytyskehityksen hengessä Koreoiden johtajat pitävät lisäksi huippukokouksen 27. huhtikuuta maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Aiemmin maiden välisiä huippukokouksia on pidetty vuonna 2000 ja 2007.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean huippukokous on myös määrä järjestää tänä keväänä. Sen odotetaan tapahtuvan toukokuun loppupuolella.

Jännityksen lientymisestä kertonee sekin, että Yhdysvaltain ja Etelä-Korean vuosittainen sotaharjoitus kestää tänä vuonna vain kuukauden, kun se aiemmin on jatkunut pari kuukautta. Lisäksi tänä vuonna harjoituksessa on mukana vähemmän strategisia aseita, kuten ydinkäyttöisiä lentokoneiden tukialuksia, kertoi Etelä-Korean armeija.

Aikaisin sunnuntaina alkaneisiin sotaharjoituksiin osallistuu Etelä-Korean puolustusministeriön mukaan 11 500 amerikkalaista ja 290 000 eteläkorealaista sotilasta.

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2018/04/01/0200000000AEN20180401002652315.html

STT

Kuvat: