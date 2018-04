Poliisi epäilee laajaa huumeiden välitystä Tor-verkossa

Useita ihmisiä epäillään laajasta huumausaineiden levittämisestä Tor-verkossa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Huumaus- ja lääkeaineita epäillään toimitetun vastaanottajille pääasiassa postitse. Poliisin mukaan kokonaisuudessa on myyty esimerkiksi kokaiinia, kannabistuotteita, ekstaasitabletteja, LSD-lappuja, Subutex-tabletteja, amfetamiinia, alpratsolaamia ja Rivotril-tabletteja.

Länsi-Uudenmaan poliisi on selvittänyt kokonaisuutta viime kesästä alkaen. Selvittely alkoi, kun yksi epäillyistä jäi kesäkuussa Espoossa kiinni rattijuopumuksesta epäiltynä.

Tutkinnassa on ollut pidätettynä ja vangittuna kolme ihmistä ja kiinniotettuna muutamia muita. Eri puolilla Suomea on kuultu noin sataa ihmistä, joiden epäillään ostaneen kokonaisuuteen liittyen huumeita Tor-verkosta. Myyntitapahtumia epäillään olleen useita satoja, mutta suurinta osaa ostajista ei ole saatu selville.

Tutkinnassa on takavarikoitu yli 60 000 euroa käteistä rahaa, kaksi rikoshyödyillä ostetuksi epäiltyä arvokasta kelloa ja yli 70 kappaletta virtuaalivaluutta bitcoineja. Joulukuussa tehdyn bitcoin-takavarikon arvo oli poliisin mukaan takavarikkohetkellä lähes 700 000 euroa.

STT

Kuvat: