Poliisi: Ilja Janitskin tuotiin yöllä Andorrasta Suomeen

MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin on tuotu viime yönä Andorrasta Suomeen, kertoo poliisi. Poliisin mukaan Janitskin on tällä hetkellä poliisivankilassa Helsingissä.

Helsingin käräjäoikeus päättää vankeuden jatkamisesta ensi viikolla.

Rikostarkastaja Harri Saaristola Helsingin poliisilaitokselta sanoo tiedotteessa, että esitutkinta on loppuvaiheessa, mutta edelleen kesken.

– Hieman ennen Janitskinin luovuttamista Suomeen poliisille selvisi, että anonymiteetin turvin toimineita henkilöitä on syytä epäillä osin samoista ja muista samaan rikoskokonaisuuteen liittyvistä rikoksista. Tämä saattaa vaikuttaa esitutkinnan kestoon, Saaristola sanoo.

Saaristolan mukaan Janitskinin kuulustelut aloitetaan mahdollisimman pian. Hänen mukaansa muut epäillyt on jo kuulusteltu.

Janitskinia epäillään muun muassa tekijänoikeusrikoksista, laittomasta uhkauksesta, törkeästä kunnianloukkauksesta, useista kunnianloukkauksista, törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, salassapitorikoksesta, rahapelirikoksesta ja rahankeräysrikoksesta.

Andorralainen oikeusistuin päätti maaliskuussa, että Janitskin luovutetaan Suomeen. Janitskin ehti olla lilliputtivaltiossa vangittuna ja kotiarestissa yli puoli vuotta.

Janitskin otettiin Andorrassa kiinni elokuussa Suomen viranomaisten pyynnöstä. Hänet oli aiemmin vangittu poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa.

Luovutusprosessi Suomeen osoittautui monimutkaiseksi. Joulukuussa andorralainen tuomioistuin päätti hylätä Suomen luovutuspyynnön muotovirheisiin vedoten. Andorralainen syyttäjä valitti päätöksestä ylempään tuomioistuimeen, joka maaliskuussa pyörsi aiemman päätöksen.

