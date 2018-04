Poliisi paljasti kokaiinin maahantuontiringin – Suomeen lennätetty huume poikkeuksellisen vahvaa

Usean ihmisen muodostama maahantuontirinki salakuljetti Suomeen viime vuonna neljä ja puoli kiloa kokaiinia, kertoo Helsingin poliisi. Huume tuotiin kolmella lentomatkalla Latinalaisesta Amerikasta.

Esitutkinnan aikana poliisi takavarikoi kokaiinia 1,4 kiloa. Loput huumeista on poliisin mukaan todennäköisesti myyty Helsingissä. Poliisi pitää epäiltyä rikoskokonaisuutta poikkeuksellisena paitsi huumeen määrän myös sen vahvuuden takia.

– Tästä määrästä tekee poikkeuksellisen myös kokaiinin pitoisuus. KRP:n rikosteknisen laboratorion selvitysten perusteella kokaiini on huomattavasti vahvempaa, mitä aiempina vuosina, sanoo tutkinnanjohtaja Kaarle Lehmus STT:lle.

Lehmuksen mukaan kokaiini tuotiin Suomeen suorinta reittiä ilman välikäsiä. Välikäsillä on tapana laimentaa huumetta matkan varrella, joten yleensä Suomeen päätyy jatkettua ainetta, Lehmus sanoo.

– Koska lähtömaasta on ollut suora väylä Suomeen ja Helsinkiin, ei ole ollut väliportaita, jotka sitä ainetta käpistelevät, jatkavat ja laimentavat.

Salakuljetusmatkat lennettiin poliisin mukaan helmikuussa, kesäkuussa ja syyskuussa. Huumeet salakuljettiin kehonsisäisesti ja matkalaukkujen rakenteisiin piilotettuna.

Kokaiinin arvo on poliisin mukaan ollut noin 450 000-675 000 euroa. Tapauksia on tutkittu törkeinä huumausainerikoksina.

Esitutkinnan aikana vangittuna oli yhteensä seitsemän ihmistä, joista viisi on yhä tutkintavankeudessa. Epäiltyjen joukossa on suomalaisia ja ulkomaalaisia, miehiä ja naisia.

