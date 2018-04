Poliisi poisti maasta viime vuonna noin 2 600 henkilöä – vain viidesosa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita

Poliisi poisti maasta viime vuonna noin 2 600 käännytys- tai karkotuspäätöksen saanutta ulkomaalaista, joista noin viidesosa oli kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, poliisi tiedottaa.

Suurin osa poistettiin maasta heidän tekemiensä rikosten takia. Suurin yksittäinen poliisin maasta poistama ulkomaalaisryhmä ovat virolaiset, jotka ovat saaneet maahantulokiellon aiemmin täällä tehtyjen rikosten takia.

– Useimmat naapurimaahamme poistetuista ovat toistuvasti maahan palaavia taparikollisia, poliisihallituksen poliisitarkastaja Mia Poutanen kertoi poliisin iltapäivällä järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Poliisi voi poistaa henkilön maasta silloin, kun tällä ei ole oikeutta oleskella Suomessa, eikä hän lähde maasta vapaaehtoisesti.

Poliisi uskoo, että palautettavien määrä lisääntyy lähitulevaisuudessa, sillä vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä noin 10 000 kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä. Heistä noin 7 000 on valittanut päätöksestään.

”Pakkopalautusten” määrän arvioidaan tuplaantuvan

Poliisi poisti maasta saatettuna yli 550 henkilöä. Poliisi uskoo, että näiden niin sanotusti pakkopalautettavien määrä tulee yli tuplaantumaan tänä vuonna.

– Jos esimerkiksi palautetaan joku, joka on täällä raiskannut ja murhannut, se on kaikkien etu, että siellä on saattaja paikalla, Poutanen totesi.

Lähes maasta poistettavat matkustavat kotimaahansa tai muuhun niin sanottuun palautusmaahan reittilennoilla tai laivoilla.

– Käytössä on myös tilauslentoja, niin sanottuja charter-lentoja. Kaikkein haastavimmat palautettavat pystymme palauttamaan tilauslennoilla. Charter-lentoja käytetään myös silloin, kun useita henkilöitä palautetaan samaan maahan kerrallaan, Poutanen sanoi.

Voimakeinoja käytetään vähän ja ongelmia tulee harvoin

Voimakeinoja käytetään poliisin mukaan noin parissa prosentissa tapauksista, joissa on saattaja mukana. Kaiken kaikkiaan poliisi kohtaa ongelmia vähän.

– Kun käytämme reittilentoja, teemme sen niin matalalla profiililla kuin suinkin. Suurinta osaa saatto-operaatioista eivät muut matkustajat edes koneessa huomaa. Jos puhutaan voimakkaasta vastustamisesta, yhtäkään palautusta ei ole peruttu kokonaan voimakkaan fyysisen vastustamisen vuoksi, Helsingin poliisin maasta poistamisesta vastaava ylikomisario Liisa Lintuluoto kertoi.

Hänen mukaansa saattajia on aina kaksi yhtä saatettavaa kohden.

STT

