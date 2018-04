Poliisi sai valmiiksi Porvoon pikkutytön murhatutkinnan – viranomaisia ei epäillä laiminlyönneistä

Porvoossa pikkutytön kuolemaan johtaneen puukotuksen esitutkinta on valmistunut, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.

Esitutkinnan yhteydessä selvitettiin myös mahdollisia puutteita viranomaisten toiminnassa perheen asioiden hoitamisessa. Poliisi kertoo nyt, ettei esiin tullut seikkoja, joiden perusteella mitään viranomaista tulisi epäillä laiminlyönnistä.

Kolmivuotiaan tyttärensä marraskuussa puukottanutta miestä vastaan on jo nostettu syyte murhasta. Syyttäjänvirasto kertoi aiemmin, että epäilty on tunnustanut poliisille aiheuttaneensa lapsen kuoleman.

Vanhemmilla huoltajuuskiista

Lapsen vanhimmilla oli meneillään kiista huoltajuudesta. Huoltajuuskiistaan liittyvistä asiakirjoista ilmenee, että lapsen äiti ja isä ovat entinen avopari.

Poliisi on kertonut, että murhasta epäilty mies sieppasi lapsen Porvoossa, kun lapsen äiti oli laittamassa lasta autoon. Äiti oli poliisin mukaan kääntänyt selkänsä hetkeksi.

Tytön äiti oli hakenut isälle laajennettua lähestymiskieltoa. Lapsesta oli aiemmin tehty lastensuojeluilmoituksia.

Leikkipuistosta sairaalaan

Noin 40-vuotias mies puukotti tytärtään Porvoon Lyseon leikkipuistossa. Lapsi vietiin helikopterilla sairaalaan, mutta hän kuoli vammoihinsa.

Jutussa on kaksi syyttäjää. Heistä toinen, Jukka Haavisto sanoi aiemmin, ettei voi vielä kommentoida teon sisältöä tai tarkempia perusteita, miksi rikosnimikkeenä on murha.

– Murhan yleiset perusteet ovat vakaa harkinta, raakuus ja julmuus. Sisältöä en kommentoi sen tarkemmin, se tulee vasta käsittelyssä esille, Haavisto sanoi.

Syytteen sisältö tulee julkiseksi, kun oikeuskäsittely alkaa. Käsittelyaikataulusta käräjillä ei ole vielä tietoa.

