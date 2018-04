Poliisi: Torontossa kymmenen kuollut pakettiauton ajettua jalankulkijoiden päälle

Kuolleiden määrä Kanadan Toronton yliajossa on noussut kymmeneen, kertoo poliisi. Aiemmin kuolleita kerrottiin olleen yhdeksän. Poliisi kertoi yliajon jälkeen, että ainakin 16 ihmistä on saanut vammoja. Poliisijohtaja sanoi tiedotustilaisuudessa, että tapahtuma näyttää ehdottomasti tahalliselta, kertoo muun muassa Guardian.

Poliisi lisäksi vahvisti tiedotustilaisuudessa epäillyn yliajajan henkilöllisyyden. Epäilty ajaja on 25-vuotias mies Ontariosta.

Pakettiauto ajoi jalankulkijoiden päälle Torontossa myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa. Valkoinen pakettiauto pakeni paikalta, mutta poliisi otti epäillyn kuljettajan hieman myöhemmin kiinni.

Suurinta osaa uhreista ei ole vielä tunnistettu.

Poliisi ei ole kertonut teon mahdollista motiivia, eikä syytteitä ole vielä nostettu. Epäilty tekijä ei ole poliisille aiemmin tuttu.

Yliajo tapahtui Toronton pohjoispuolella North Yorkin alueella Yonge Streetin ja Finch Avenuen risteyksessä, kertoo CNN.

Toronton poliisi kertoo Twitterissä varautuneensa siihen, että tutkintaa jatketaan tapahtumapaikalla useita päiviä ja osa teistä pysyy suljettuina. Guardianin mukaan yliajo tapahtui noin 30 kilometrin päässä ydinkeskustasta.

Kanadan pääministeri kommentoi tapahtunutta

Sunnybrookin sairaala kertoo Twitterissä, että heille on tuotu 10 tapahtuneessa loukkaantunutta ihmistä. Kaksi potilasta todettiin kuolleeksi sairaalaan tuotaessa. Sairaalan mukaan sairaalaan tuoduista viisi on kriittisessä tilassa, kaksi on saanut vakavia vammoja ja yhden vointi on kohtalainen.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on kommentoinut lyhyesti tapahtunutta.

– Kaikki, joita tapahtunut on koskettanut, ovat ajatuksissamme.

– Tulevien tuntien aikana saamme tietää enemmän tapahtuneesta.

STT

Kuvat: