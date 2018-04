Poliisi vaatii kolmoismurhaajaa vangittavaksi rikollispomon henkirikostutkinnassa

Keskusrikospoliisi vaatii tunnettua kolmoismurhaajaa vangittavaksi viikonloppuna surmatun rikollispomon Raimo Juhani Anderssonin henkirikostutkinnassa.

Epäilty henkirikos tapahtui Vantaan Viinikkalan kaupunginosassa viime perjantain ja lauantain välisenä työnä. Poliisin tietojen mukaan uhri ja epäilty olivat asunnossa kahdestaan rikoksen tapahtuessa Voudintiellä. Vangitsemisoikeudenkäynti on perjantaina puoliltapäivin Vantaan käräjäoikeudessa.

Vantaan käräjäoikeus on tuominnut nyt vangittavaksi vaaditun 48-vuotiaan miehen vuonna 2000 muun muassa kolmesta murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hän on sittemmin vapautunut ehdonalaiseen.

STT

