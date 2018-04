Poliisin tutkat ovat tänään kovassa käytössä – liikennenopeuksia tehovalvotaan Euroopan-laajuisessa operaatiossa

Tänä aamuna ajonopeuksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, kun Suomen poliisilaitokset osallistuvat vuorokauden kestävään kansainväliseen nopeusvalvontamaratoniin.

Poliisipartiot ja automaattiset valvontayksiköt tarkkailevat erityisesti sellaisia taajama-alueita, joissa ylinopeudet ovat tyypillisiä tai joissa on sattunut onnettomuuksia, Poliisihallituksesta kerrotaan.

Euroopan liikennepoliisiverkoston järjestämään valvontaoperaatioon osallistuu yli 20 Euroopan maata, ja operaatio päättyy torstaiaamuna kello kuusi.

– Tavoitteenamme on, että valvonnalla ja siitä tiedottamisella estetään liikenneonnettomuuksia ennakolta. Toivottavasti kuljettajat havahtuvat pohtimaan omaa ajokäyttäytymistään, poliisitarkastaja Timo Ajaste kertoo Poliisihallituksen tiedotteessa.

Ylinopeuksiin halutaan kiinnittää erityishuomiota siksi, että Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston mukaan liian suuri nopeus on eniten liikennekuolemia aiheuttava tekijä Euroopan teillä.

http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista/tiedotteet/1/1/nopeuksia_valvontaan_tehostetusti_24_tunnin_nopeusvalvontamaratonissa_69684

STT