Pölytilanne on tänä keväänä tavallista hankalampi – katupölyä kannattaa paeta puistokävelyille

Katupölyn määrä alkaa pian olla suurimmillaan. Tänä keväänä katupölyltä suojautuminen on pitkittyneen talvisään takia tavallista vaikeampaa, kun Etelä-Suomessakin monet viheralueet ovat edelleen lumikinosten alla ja katujen puhdistuksen aloittamiseen päästään vasta yöpakkasten loputtua.

Hengitysliiton mukaan odotettavissa on, että hengitysilmassa olevan katupölyn määrä menee lähiaikoina huonompaan suuntaan. Tilanne korjaantuu, kun kadut saadaan puhdistettua ja pääsemme nauttimaan lämpimistä kevätsäistä.

Katupöly tuntuu nipistelynä silmissä ja nenässä ja aiheuttaa terveysongelmia erityisesti hengityssairaille. Se sisältää muun muassa mineraalihiukkasia tienpintojen kulumisesta, hiekotushiekkaa, tiesuolaa, metallihiukkasia ja kumihiukkasia.

Katupölyltä voi suojautua suosimalla omissa reittivalinnoissa viheralueilla ja niiden läheisyydessä kulkevia katuja.

– Jos mahdollista, kannattaa tehdä puistokävelyitä. Jos tällaisissa oloissa kävelee vilkasliikenteisten reittien varrella, kävelyn terveyshyödyt jäävät saamatta – huono hengitysilma aiheuttaa niin paljon kielteisiä terveysvaikutuksia, sanoo Hengitysliiton järjestöjohtaja Mervi Puolanne tiedotteessa.

Hengitysliitto suosittaa, että hengityssairauksia sairastavat tai katupölylle muuten herkistyneet ihmiset ottavat tulevien kuukausien aikana aktiivisesti käyttöön hengityssuojaimet. Yksittäinen ihminen voi helpottaa omia oireitaan lähinnä suojautumalla.

Katupölyn määrään voi vaikuttaa suosimalla kävelyä, pyöräilyä ja julkista liikennettä autoilun sijaan.

Huono hengitysilma on Suomessa vielä vain väliaikainen ongelma. Maailman terveysjärjestön WHO:n arvion mukaan Suomessa on maailman kolmanneksi puhtain ilmanlaatu.

