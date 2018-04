Porin Yliopiston Apteekki raportoi Fimealle käytettyjen insuliinikynäneulojen tapauksen

Porin Yliopiston Apteekissa tiistaina sattuneesta virheestä on raportoitu Fimeaan, kertoo viestintäjohtaja Jenni Tyrni Yliopiston Apteekista. Fimea on viranomainen, joka valvoo apteekkeja.

– Olemme olleet sinne yhteydessä ja sopineet, että toimitamme Fimealle vielä tarkemman raportin erikseen, Tyrni sanoo.

Apteekki myi vahingossa asiakkaalle erän käytettyjä insuliinikynäneuloja. Farmaseutti oli todennäköisesti laskenut reseptipisteessä pakkauksen pöytätasolle ja ajatellut, että vie sen pois kun asiakaspalvelutilanne on ohi. Toinen työntekijä oli huomannut käyttämättömän näköisen pakkauksen ja ottanut sen.

Asiakas on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen torstaina.

Tyrnin mukaan Fimean kanssa on sovittu puhelinpalaveri asian läpikäyntiä varten pääsiäisen jälkeen.

– Olemme hyvin pahoillamme. Ei tämmöistä tietenkään ikinä pitäisi päästä tapahtumaan, mutta tässä on inhimillinen vahinko kyseessä. Kävimme välittömästi Porin toimipisteessä läpi lääkejätteiden käsittelyyn liittyvät ohjeistukset. Kertaamme ohjeet ketjun kaikissa muissakin apteekeissa. Lääkejätteitä ei saa hetkeksikään jättää mihinkään, vaan ne pitää siirtää suoraan niille kuuluviin astioihin, että tämmöistä sekaannusta ei pääse käymään.

STT

