Potilaan asialla

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista toi potilasasiamiehet terveyskeskuksiin ja sairaaloihin vuonna 1993. Potilasasiamiehet auttavat terveyskeskuksissa ja sairaaloissa asioissa, joihin pitää soveltaa potilaslakia. He myös neuvovat ja avustavat muistutusten tai potilasvahinkoilmoitusten tekemisessä.

Potilasasiamies toimii myös välittäjänä, sillä osa tapauksista saadaan selvitettyä paikallisesti.

Yleisin syy yhteydenottoon on epäily hoitovirheestä. Potilaat kokevat saaneensa väärää hoitoa tai liian vähäistä hoitoa, huonoa kohtelua tai liian myöhään aloitettua hoitoa. Huono kohtelu on voinut olla tylyä käytöstä tai asioiden selvittämättä jättämistä. Potilaat ovat kiinnostuneita oikeuksistaan ja haluavat saada tietoa.

Salon terveyskeskuksessa potilasasiamiehen palvelujen käyttö lisääntyi jonkin verran viime vuonna (SSS 16.3.). Edellisvuonna yhteydenottoja oli 195 ja viime vuonna 227. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasasiamies saa noin sata Salon sairaalaa koskevaa yhteydenottoa vuosittain.

Potilasvakuutuskeskus käsittelee potilasvahinkoilmoitukset ja ratkaisee ne keskitetysti. Se myös huolehtii henkilövahinkojen korvaamisesta. Salon sairaalaa koskevia potilasvahinkoilmoituksia tehtiin viime vuonna 27. Terveyskeskuksen toiminnasta tehtiin puolestaan 22 muistutusta.

Vain murto-osa ilmoituksista johtaa korvauksiin. Potilasvahinkokeskus ratkaisi vuonna 2016 kymmenen Salon terveyskeskusta koskenutta tapausta, joista kahdessa päädyttiin maksamaan korvauksia.

Potilasasiamiesjärjestelmä on luotu edistämään potilaiden oikeuksia ja potilasturvallisuutta. Yhteydenottojen avulla sairaalat ja terveyskeskukset saavat tietoa asioista, joihin niiden pitää kiinnittää huomiota palveluja kehittäessään.

Potilailla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Sen oikeuden toteutumisessa auttaa potilasasiamies.

Asia on aina otettava vakavasti ja tutkittava, jos potilas kokee, että häntä ei ole hoidettu hyvin.