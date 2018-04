Potilastiedot turvaan

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ulkoistamassa postituksessa meni tänä keväänä yli 500 potilaan sairauskertomustietoja vääriin osoitteisiin (STT 3.4.). Salon seudulla somerolaisnainen sai maaliskuussa Turun yliopistollisen keskussairaalan kirjeessä sekä omansa että toisen Salon sairaalassa käyneen potilaan sairauskertomuksen (SSS 5.4.).

Sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan Tyksissä tapahtuu yksittäisiä kirjesekaannuksia vuosittain. Tyksin sairaaloissa on vuodessa yli miljoona käyntiä, ja postia kulkee paljon, sillä jokaiselle kävijälle lähetetään kirjeitse ainakin kutsu. Valtaosa Tyksin kirjeistä lähtee edelleen osastosihteereiltä, joten tietojärjestelmän aiheuttama satojen kirjojen eksyminen on epätodennäköistä.

Potilastietojen käyttöä säätelevät tarkat määräykset, eikä asiakirjoja ja niissä olevia tietoja luovuteta sivullisille ilman asianosaisen suostumusta. Virhe postituksessa romuttaa salassapitomääräykset kertarysäyksellä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa pyritään siirtymään valtakunnallisiin sähköisiin asiakastietojärjestelmiin, joiden odotetaan parantavan potilas- ja tietoturvallisuutta. Automatisoinnin tavoitteista huolimatta inhimillisen erehdyksen mahdollisuus jää, koska ihmiset syöttävät tietoja järjestelmiin ja käsittelevät niitä.

Tyksin tavoitteena on päästä kokonaan eroon potilaspalautteen lähettämisestä kirjeitse. Se haluaa kaikki tiedot parempaan turvaan sähköiseen Kanta-arkistoon, josta jokainen voi käydä lukemassa omia tietojaan.

Sähköisen arkistoinnin eduista huolimatta potilailla täytyy säilyä oikeus saada oma sairauskertomuksensa myös paperilla. Kaikki potilaat eivät pysty tai halua käyttää verkkopalvelua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoissa olevat tiedot ovat salassa pidettäviä, joten yksikin väärään osoitteeseen päätyvä potilastieto on liikaa.

Potilastietoja käsittelevien on tietomäärän lisääntyessä oltava entistä tarkempia, ja organisaatioiden on minimoitava virheiden mahdollisuutta kaikin keinoin.

Tietojen joutuminen vääriin käsiin on potilaalle enemmän kuin ikävää. Pahimmillaan siitä voi seurata katastrofi.