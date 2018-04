Presidentti Koiviston hautamuistomerkin suunnittelukisan voittaja julki

Tänään selviää, mikä ehdotus voittaa presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkin suunnittelukilpailun. Kilpailuun lähetettiin kaikkiaan 138 teosehdotusta.

Kilpailun voittaja palkitaan 10 000 eurolla. Toinen palkinto on 5 000 ja kolmas 3 000 euroa.

Muistomerkin on määrä olla valmis ja paikallaan Helsingin Hietaniemen hautausmaalla presidentti Koiviston syntymäpäivänä 25. marraskuuta. Koivisto kuoli viime vuoden toukokuussa 93-vuotiaana.

Parikymmentä kilpailun kärkiehdotusta on esillä Säätytalossa näyttelyssä, joka avataan yleisölle huomenna tiistaina.

STT