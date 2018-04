Presidentti Niinistö: Kipeiden asioiden käsittelyssä maltti on valttia – aktiivisen informaatiovaikuttamisen aikana kaikkia jakolinjoja pyritään käyttämään hyväksi

Presidentti Sauli Niinistön mukaan suomalaiset ovat kuluneen kevään aikana osoittaneet historian tajua ja kypsyytensä.

– Keskustelu sisällissodasta on ollut maltillista, Niinistö sanoi tänään Tampereen yliopistossa, jossa hän piti sisällissotaa käsittelevän luennon.

Niinistön mukaan kipeiden asioiden käsittelyssä maltti onkin valttia.

– Etenkin aktiivisen informaatiovaikuttamisen aikana, jolloin kaikkia jakolinjoja pyritään käyttämään myös hyväksi, Niinistö sanoi.

”Merkitystä myös nykyisen Suomen kannalta”

Niinistö totesi, että historian kipukohdat on kuitenkin syytä kohdata avoimesti.

– Sadan vuoden takaisilla tapahtumilla on merkitystä myös nykyisen Suomen kannalta. Yhteiskunnan romahtaminen sisällissotaan on näet pahinta mitä kansakunnalle voi tapahtua. Sen opit on syytä muistaa, varjella vakauttamme aikana, joka monin paikoin säätelee ja sykkii epävakautta, Niinistö sanoi.

Hänen mukaansa tapahtumilla ja etenkin sen jälkeen tapahtuneilla valinnoilla ja kehityksellä voi olla myös laajempaa merkitystä.

– Jotakin tästä kokemuksestamme voi olla esimerkkinä myös muille. Siksi tätä kaikkea on syytä pohtia, Niinistö sanoi.

Presidentti Niinistön Tampereen-vierailu ajoittuu lähes päivälleen samaan ajankohtaan, jona kolmisen viikkoa kestäneet taistelut Tampereella päättyivät sata vuotta sitten. Valkoiset valtasivat Tampereen punaisilta huhtikuun 6. päivänä 1918.

Myöhemmin keväällä Niinistön on määrä osallistua Nivalassa vietettävään Sovinnonpuheen juhlaan. Tilaisuudessa muistellaan silloisen senaattori Kyösti Kallion puhetta Nivalan kirkossa toukokuussa 1918. Kallio korosti yhtenäisyyttä, eheyttä ja sovintoa. Kaatuneiden muistopäivänä, 20. toukokuuta, Niinistö osallistuu sisällissodan yhteiseen muistopäivään Turussa.

STT

Kuvat: