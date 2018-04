Presidentti Niinistö: Kipeiden asioiden käsittelyssä maltti on valttia – historian professorin mukaan presidentti puhui sodan syistä, ei tapahtumista

Presidentti Sauli Niinistö arvioi keskiviikkona Tampereella, että keskustelu sisällissodasta on ollut maltillista ja suomalaiset ovat osoittaneet historian tajua ja kypsyyttä. Niinistö vieraili Tampereen yliopistossa, missä hän piti luennon lähes täydelle juhlasalilliselle ihmisiä.

Suomen historian professori Pertti Haapala Tampereen yliopistosta luonnehtii Niinistön puhetta enemmän poliittiseksi kuin historialliseksi. Sodan syyt olivat esillä, mutta sotavuoden tapahtumat eivät juuri lainkaan.

– Se oli tyypillinen puolittain poliittinen puhe, jonka presidentti pitää. Keskeinen sanoma oli vakauden, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vaaliminen. Vuosi 1918 oli varoittava esimerkki siitä, mitä tapahtuu jos niin ei tehdä, sanoo Haapala.

Haapala toimii Tampereen yliopistossa hiljattain perustetun Kokemuksen historian huippuyksikön johtajana. Hän on tutkinut muun muassa sisällissodan taustaa ja tapahtumia.

”Opit on syytä muistaa”

Niinistö painotti luennossaan, että kipeiden asioiden käsittelyssä maltti on valttia.

– Etenkin aktiivisen informaatiovaikuttamisen aikana, jolloin kaikkia jakolinjoja pyritään käyttämään myös hyväksi, hän huomautti.

Historian kipukohdat on Niinistön mukaan syytä kohdata avoimesti.

– Sadan vuoden takaisilla tapahtumilla on merkitystä myös nykyisen Suomen kannalta. Yhteiskunnan romahtaminen sisällissotaan on näet pahinta, mitä kansakunnalle voi tapahtua. Sen opit on syytä muistaa, varjella vakauttamme aikana, joka monin paikoin säätelee ja sykkii epävakautta.

Hänen mukaansa tapahtumilla ja etenkin sen jälkeen tapahtuneilla valinnoilla ja kehityksellä voi olla myös laajempaa merkitystä.

– Jotakin tästä kokemuksestamme voi olla esimerkkinä myös muille. Siksi tätä kaikkea on syytä pohtia, sanoi Niinistö.

Vaikuttivatko ulkovallat?

Suomi oli jo syksyllä 1917 Niinistön mukaan siinä tilassa, että sisällissodan ainekset olivat nähtävissä.

– Heikot valtiolliset instituutiot yhdistyneinä köyhyyteen ja tyytymättömyyteen, presidentti muotoili.

Niinistön mukaan sisällissodat syntyvät sisäisten jakolinjojen pohjalta, mutta usein niiden alkamiseen vaikuttavat myös ulkopuoliset. Suomen tapauksessa vaikutti hänen mukaansa ainakin se, että Venäjällä valtaan nousseet bolshevikit rohkaisivat suomalaisia sosialisteja tarttumaan aseisiin.

Tätä näkemystä professori Haapala kritisoi.

– Kyllä suomalaiset tekivät nämä päätökset aivan itse. Ei kumpikaan osapuoli lähtenyt sotimaan sen takia, että joku käski, sanoo Haapala.

”Ei tarvitse enää politikoida”

Myönteistä Niinistön puheessa oli Haapalan mukaan muun muassa se, että presidentti käytti johdonmukaisesti termiä sisällissota. Hän arvioi, että Niinistö pyrki toimimaan hyvän tahdon lähettiläänä.

– Ei näillä asioilla tarvitse enää politikoida, niistä voidaan olla eri mieltä, sanoo Haapala.

Niinistön Tampereen-vierailu ajoittui lähes päivälleen samaan ajankohtaan, jona kolmisen viikkoa kestäneet taistelut Tampereella päättyivät sata vuotta sitten. Valkoiset valtasivat Tampereen punaisilta huhtikuun 6. päivänä 1918.

Myöhemmin keväällä Niinistön on määrä osallistua Nivalassa vietettävään Sovinnonpuheen juhlaan. Kaatuneiden muistopäivänä, 20. toukokuuta, Niinistö osallistuu sisällissodan yhteiseen muistopäivään Turussa.

