Presidentti Niinistö Ylellä: Trump ja Kim tervetulleita Suomeen – mielellämme isännöimme, kun rauhan asiaa tehdään

Presidentti Sauli Niinistön mielestä Pohjois- ja Etelä-Korean johtajien eilinen tapaaminen oli merkittävä asia. Niinistö sanoi Ylen Ykkösaamussa, että myös se, että osapuolet lähtevät tekemään rauhansopimusta vuosikymmenten jälkeen, on merkittävää.

Hän kuitenkin huomautti tuulten vaihtuvan yllättävän nopeasti kansainvälisessä politiikassa, vaikka ilmapiiri eilen näytti kovin ystävälliseltä.

– Toivotaan, että tämä myötäinen nyt jatkuu.

Pohjois-Korean Kim Jong-un ja Etelä-Korean Moon Jae-in tapasivat eilen. Kyseessä oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 2007, kun Koreoiden johtajat tapasivat. Tapaaminen edelsi Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mahdollisia neuvotteluja, joita on kaavailtu toukokuun loppuun tai kesäkuun alkupuolelle.

Presidentti Niinistö toivotti Kimin ja Trumpin huippukokouksen lämpimästi tervetulleeksi Suomeen. Suomi on mainittu yhtenä mahdollisista paikoista, jossa tapaaminen voitaisiin järjestää.

– Kiva, että Suomi muistetaan ainakin mainita. Se on sitten toinen juttu, missä kokous pidetään. Tuskinpa sitä kukaan vielä tietää. Mutta kyllähän me totta kai mielellämme isännöimme silloin, kun rauhan asiaa tehdään.

Myönteisellä asenteella

Niinistö sanoi, että hänen on vaikeaa arvioida, mikä Pohjois-Korean Kimin mielen muutti, kun vuodenvaihteessa kuultiin vielä poikkeuksellisen kovaa puhetta sekä häneltä että Trumpilta.

– Menikö tilanne niin kireäksi, että päädyttiin Pohjois-Koreassakin tuollaisen harkintaan vai kävikö niin, että (ydinase)ohjelma keskeytyi niin kuin myös on spekuloitu. Se spekulaatio pitää sisällään vaaran, että kaikesta rauhan hieronnasta huolimatta ohjelman teko sitten jatkuu.

Niinistön mielestä kannattaa kuitenkin positiivisesti lähteä odottamaan, mitä tuleman pitää.

– Liikettä tapahtuu.

”Poika hymyili kovasti”

Niinistö kertoi Ykkösaamussa myös pari kuukautta vanhan poikansa kuulumisia.

– Hän voi oikein hyvin, hymyili kovasti tänne lähtiessäni. Ei varmaan tiedä, kuinka pahaan paikkaan isi on menossa, presidentti nauroi.

Niinistö myönsi, että arkeen on vauvan mukana tullut ihan uusi elementti.

– Mutta aika hyvin siitä on selvitty, kiitos Jennin lähinnä.

Presidenttiparin vauva syntyi helmikuun alussa. Hän sai huhtikuun alussa nimen Aaro Veli Väinämö.

Suomalaiset ovat olleet vauvasta innoissaan, sillä istuvalla presidentillä ei ole Suomessa ollut aiemmin pikkulasta. Myös koululaiset lähettävät Kevätpörriäinen-lehdessään vauvalle kosolti terveisiä. Niinistö kertoi huomanneensa terveiset, hänellä on oma lehti työpöydällään.

– Ne ovat valtavan leppoisaa luettavaa ja tuovat hyvän mielen, Niinistö sanoi.

