Presidenttiparin vauva on saanut nimen. Helmikuun alussa syntynyt poika on nimeltään Aaro Veli Väinämö, kertoo presidentti Sauli Niinistö Facebook-sivullaan. Lapsi on Jenni Haukion ensimmäinen ja presidentti Niinistön kolmas.

Lapsen kastoi piispa Eero Huovinen. (STT)