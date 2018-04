Presidentti Sauli Niinistö luennoi sisällissodasta Tampereella

Presidentti Sauli Niinistö pitää tänään iltapäivällä Tampereen yliopistossa sisällissotaa käsittelevän luennon. Tilaisuuden otsikko on Sodasta sovintoon. Luennon jälkeen presidentti tutustuu museokeskus Vapriikin Tampere 1918 -näyttelyyn.

Myöhemmin keväällä Niinistön on määrä osallistua Nivalassa vietettävään Sovinnonpuheen juhlaan. Tilaisuudessa muistellaan silloisen senaattori Kyösti Kallion puhetta Nivalan kirkossa toukokuussa 1918. Kallio korosti yhtenäisyyttä, eheyttä ja sovintoa. Kaatuneiden muistopäivänä, 20. toukokuuta, Niinistö osallistuu sisällissodan yhteiseen muistopäivään Turussa.

Vuoden 1918 tapahtumista on Suomessa käytetty ainakin nimityksiä vapaussota, punakapina, kansalaissota ja sisällissota. Uudenvuodenpuheessaan presidentti Niinistö puhui sisällissodasta ja painotti kansallisen sovinnon merkitystä.

Prosentti väestöstä sai surmansa

Suomen sisällissota aiheutti noin 38 000 ihmisen kuoleman. Heistä kolmannes kaatui, kolmannes teloitettiin tai murhattiin ja loput kuolivat punavankileireillä sairauksiin, nälkään ja väkivaltaan kesän ja syksyn 1918 aikana. Sodan uhreista noin 85 prosenttia oli punaisia.

Kolmisen kuukautta kestäneiden taistelujen ja niitä seuranneen noin neljä kuukautta kestäneen terrori- ja vankileirijakson aikana menehtyi noin prosentti maan väestöstä. Suomessa oli vuonna 1917 runsaat 3,1 miljoonaa asukasta.

Luentoa voi seurata nettisivulta

Presidentti Niinistön Tampereen-vierailu ajoittuu lähes päivälleen samaan ajankohtaan, jona kolmisen viikkoa kestäneet taistelut Tampereella päättyivät sata vuotta sitten. Valkoiset valtasivat Tampereen punaisilta huhtikuun 6. päivänä 1918.

Saksalaisjoukot valtasivat Helsingin 13. huhtikuuta. Saman kuukauden lopussa päättyi punaisten valta Viipurissa. Valkoisten ylipäällikön Carl Gustaf Emil Mannerheimin johtama voitonparaati pidettiin Helsingissä 16. toukokuuta.

Niinistön luento alkaa kello 13 Tampereen yliopiston juhlasalissa. Tilaisuus on yleisölle avoin, mutta siihen on ennakkoilmoittautuminen. Luennon jälkeen on mahdollista esittää presidentille kysymyksiä, jotka voivat koskea mitä tahansa ajankohtaista teemaa.

Luentoa voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa https://moniviestin.uta.fi/videot/yop/viestinta/tapahtumat-2018/sodasta-sovintoon/4-4.2018.

STT

Kuvat: