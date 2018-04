Presidenttin Niinistö: Vauvan nimi on vielä salaisuus

Presidentti Sauli Niinistön luennon jälkeen Tampereen yliopiston juhlasalissa oli varattu aikaa paikalla olevien kansalaisten kysymyksille. Kysymyksiä esittivät etenkin nuoret.

Historianopiskelija Heikki Pasanen kysyi, mitä Niinistö ajattelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin mahdollisesta tapaamisesta. Niinistön mukaan tapaamisesta on keskusteltu, mutta molemminpuoliset diplomaattien karkotukset ovat saattaneet tuoda mutkia matkaan.

– Meidän kaikkien kannalta on hyvä, jos dialogi jatkuu myös suurvaltojen kesken, sanoi Niinistö.

Tamperelainen Mauri Silfverhuth kysyi Niinistöltä, eikö toistuvasti rattijuopumukseen syyllistyviltä henkilöiltä voisi tuomioistuimen päätöksellä ottaa autoa valtion haltuun. Kokeneena juristina Niinistö vastasi kysymykseen varovasti: oleellisempaa on, että rangaistusjärjestelmä on riittävä.

– Rikoksentekoväline kyllä voidaan konfiskoida (määrätä menetettäväksi), mutta on muitakin autoja kuin se menetetty auto, sanoi Niinistö.

Luennon jälkeen Niinistö tutustui Tampere 1918 -näyttelyyn museokeskus Vapriikissa. Siellä pidetyssä lyhyessä lehdistötilaisuudessa häneltä kysyttiin kahteenkin otteeseen nimestä, jonka presidenttipari aikoo antaa helmikuun alussa syntyneelle poikavauvalleen.

– Hän tulee saamaan nimen ihan pikapuoliin, ja se varmaan kirkossa kerrotaan, kuten muidenkin kastettujen nimet, Niinistö vastasi.

STT

