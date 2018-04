Pullervo-norpalle etsitään sijaista, VR lanseeraa kuntopyörävaunun ja Helsingin poliisi ottaa käyttöön Rännättimen – tänään vietetään aprillipäivää

Aprillipäivä innoittaa tänäkin vuonna kanssaihmisten huiputtamiseen. Pilauutisia tarjoavat niin lehdet, yritykset kuin erilaiset viralliset tahotkin. Esimerkiksi VR kertoo lanseeraavansa maailman ekologisimman lippuluokan, jossa kuntopyörää polkemalla saa edullisemman lipun. SuperEko-vaunussa junan sähkö tuotetaan kuntopyörää polkemalla, ja lipun hintaan vaikuttaa, mitä enemmän ja kovempaa polkee.

Ympäristöjärjestö WWF etsii sijaista Pullervo-norpalle. Suositun Norppaliven ongelmana on järjestön mukaan ollut se, että Pullervo pysyy välillä katseilta piilossa tunteja, jopa päiviä.

– Haussa on leppoisaan elämään viehtynyt ja kehonsa kanssa sinut oleva henkilö, joka kykenee tekemään töitä epäsäännöllisiin kellonaikoihin, kerrotaan WWF:n kotisivuilla.

Pullervo-norpan sijaisen tehtävä on palkaton, mutta julkisuuden luvataan tarjoavan mainion ponnahduslaudan uralle lööppijulkkiksena, poliitikkona tai molempina.

Helsingin poliisi kertoo aikovansa ottaa käyttöön rauhoittavaa räntää ampuvan sadettimen Rännättimen. Poliisin mukaan Rännätin voidaan kytkeä päälle, jos esimerkiksi lämmin kesäsää saa ihmisten tunteet kuumenemaan. Näin kuumapäiset kaupunkilaiset saadaan sujuvammin pois puistoista ja rannoilta.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kertoo Facebook-sivuillaan aloittavansa paloturvallisuusasennekoirien koulutuksen. Koirien on määrä haistaa ja ilmaista henkilö, joka ei ole tarkistanut palovaroittimensa toimintaa tai jolla on tapana tupakoida sängyssä.

Polkupyörät tuunataan sähköpyöriksi

Hämeen Sanomien mukaan Hämeenlinnan kaupunki muuttaa maksutta kaupunkilaisten polkupyörät sähköpyöriksi. Lehden mukaan kauppatorin sunnuntain tapahtumassa halukkaiden polkupyöriin asennetaan kevyt akku ja sähkömoottori. Asennuksen luvataan kestävän viitisen minuuttia.

Savon Sanomien mukaan maastohiihdon olympiavoittajasta Iivo Niskasesta tehdään leluversio. Iivo-nukella on liikkuvat kädet, jalat ja pää. Niveliä on sen verran, että nukke voi hiihtää niin perinteisellä kuin luistelutyylilläkin. Idean taustalla on lehden mukaan kotimainen lelumaahantuoja APR-Toys.

From Waste to Taste -yhdistyksen mukaan helsinkiläinen hävikkiruokaravintola Loop on valittu toimittamaan tarjoilut Presidentinlinnan seuraaviin itsenäisyyspäiväjuhliin. Tiedotteen mukaan luvassa on ainakin käyristä kurkuista ja erilaisista tomaateista tehtyä salaattia, kukkakaalipyreetä ja sirkkavoileipäkakkua. Uutuutena juhlassa lanseerataan hävikkibanaanilikööri.

Kiertoliittymien tilalle kulmaliittymiä

Rahapeliyhtiö Veikkauksen mukaan yhtiön pääkonttorilla henkilökunta kulkee tulevaisuudessa lottopallopotkupuvuissa. Veikkauksen mukaan potkupukuja voi käyttää niin arjessa kuin juhlassakin: esimerkiksi kravatin kera puvusta voi saada arkisen hienostunutta smart casual -pukeutumista.

Joensuun kaupunki tiedottaa, että kaupunginjohtaja Kari Karjalainen on saanut roolin elokuvaohjaaja Markku Pölösen tulevassa elokuvassa. Karjalainen esittää raitiovaunua kohtauksessa, joka sijoittuu Helsinkiin.

Liikennevirasto kertoo käynnistäneensä Mutkat suoriksi -hankkeen. Viraston mukaan matka Helsingistä Utsjoelle lyhenee mutkat oikaisemalla 173 kilometriä.

– Kiertoliittymiä lähdetään korvaamaan kulmaliittymillä huhtikuun alun jälkeen, etenemme suoraviivaisesti pohjoisesta etelään, kertoo ylempi tarkastaja A-B Suorama Liikenneviraston kotisivujen mukaan.

Finnair kertoo Twitter-tilillään, että kahteen uuteen A350-lentokoneeseen tulee uudenlainen sohvaluokka.

– Nostamme kotoilun ja pohjoismaisen asiakaskokemuksen uudelle tasolle, Finnair lupaa.

