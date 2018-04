Puolustusvoimat osallistuu suureen kyberpuolustusharjoitukseen

Puolustusvoimat osallistuu tällä viikolla suureen kansainväliseen kyberpuolustusharjoitukseen. Tänään alkavaa viisipäiväisen Locked Shields -harjoitusta johdetaan Tallinnasta.

Harjoitusjoukot toimivat omissa maissaan etäyhteyksillä. Suomella ja Ruotsilla on yhteinen harjoitusosasto.

Locked Shields on maailman suurin tekninen kyberpuolustusharjoitus. Puolustavien joukkojen tehtävänä on suojata kriittisen infrastruktuurin kohteita, kuten sähkönjakelua ja matkapuhelinverkkoja.

Harjoituksen järjestää ja sitä johtaa Naton kyberosaamiskeskus.

STT