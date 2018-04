Putin tapaa Erdoganin Turkissa – presidentit keskustelevat Syyriasta ja käynnistävät ydinvoimalan rakennustyöt

Venäjän presidentti Vladimir Putin on saapunut Turkkiin Ankaraan tapaamaan turkkilaista kollegaansa ja läheistä liittolaistaan Recep Tayyip Erdogania. Turkin-vierailu on Putinin ensimmäinen ulkomaanmatka hänen tuoreella presidenttikaudellaan.

Presidentit keskustelevat muun muassa yhteisistä terrorismin vastaisista operaatioista ja Syyrian tilanteesta. Lisäksi heidän on määrä käynnistää videoyhteyden välityksellä uuden, venäläisvalmisteisen ydinvoimalan rakentaminen Mersiniin Välimeren rannalle.

Rakentaminen aloitettiin jo kertaalleen vuonna 2015, mutta 16 miljardin euron arvoinen projekti pantiin jäihin Turkin ammuttua alas venäläishävittäjän Syyrian rajaseudulla samana vuonna.

Putin ja Erdogan keskustelevat huomenna myös Iranin presidentin Hassan Ruhanin kanssa Syyriasta. Lisäksi Putin ja Ruhani tapaavat kahden kesken.

Putin palaa Venäjälle huomenna.

STT

Kuvat: