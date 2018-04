Raanta allekirjoitti kolmevuotisen jatkosopimuksen Arizonan kanssa

Suomalaismaalivahti Antti Raanta on allekirjoittanut kolmevuotisen jatkosopimuksen NHL-seura Arizona Coyotesin kanssa. Asiasta kertoo muun muassa NHL-sivusto.

28-vuotiaalla Raannalla oli syyskaudella terveyshuolia, mutta vuodenvaihteen jälkeen hän on loistanut Coyotesin ykkösvahdin roolissa.

Raumalta kotoisin oleva Raanta aloitti NHL-uransa Chicago Blackhawksissa, josta hän siirtyi ensin New York Rangersin ja sitten Coyotesin riveihin.

https://www.nhl.com/news/antti-raanta-signs-three-year-contract-with-arizona-coyotes/c-297736712

STT

