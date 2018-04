Raanta sai St. Louisin polvilleen – myös Lehtonen ja Rask torjuivat voitot NHL:ssä

Suomalaisvahdit Antti Raanta, Kari Lehtonen ja Tuukka Rask torjuivat joukkueilleen voitot lauantain NHL-kierroksella. Raanta piti St. Louisin nollilla, kun Arizona rymisteli pelistä 6-0-voiton. Kari Lehtosen Dallas kukisti Minnesotan 4-1, ja Tuukka Raskin Boston kellisti Floridan 5-1.

Boston kamppailee liigan kärkisijoista ja Dallasissa haaveillaan vielä pudotuspaikasta, mutta Arizonan pelit päättyvät runkosarjaan.

Raanta on ollut viime viikot koko liigan parhaita maalivahteja. Hän torjui St. Louisia vastaan viidennen perättäisen voiton, ja hänellä on yhdeksästä viime ottelusta vain yksi tappio.

Raanta teki St. Louisia vastaan useita näyttäviä lähitorjuntoja, mutta vähätteli pelin jälkeen rooliaan kiekkokoodiston mukaisesti.

– Kaverit auttoivat minua hienosti ja onnistuin torjunnoissa, kun niitä tarvittiin, Raanta tiivisti pelin ESPN:llä.

Raannan torjuntaprosentti on yhdeksästä viime ottelusta 95,6 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,34.

Myös Raannan koko kauden tilastolukemat ovat erinomaiset. Päästettyjen maalien keskiarvo 2,27 riittää NHL:n maalivahtitilastossa kolmanteen sijaan ja torjuntaprosentti 92,7 neljänteen sijaan.

Dallasin mahdollisuudet minimissä

Dallasilla on runkosarjassa jäljellä vain kolme vieraspeliä, joista se tarvitsee välttämättä voitot. Joukkueen pudotuspelihaaveet edellyttivät voittoa jo Dallasissa pelatussa Minnesota-pelissä.

– Keskityimme silti vain siihen, että pelaamme kovaa ja annamme peliin kaikkemme, Kari Lehtonen kertoi.

– Oli kiva saada hyvä tulos runkosarjan viimeisestä kotipelistä.

Dallas kamppailee viimeisestä pudotuspelien villistä kortista neljän pisteen päässä St. Louisista. St. Louis karkaisi kahdella pisteellä Dallasin ulottuvilta, ja sillä on vielä neljä ottelua pelaamatta, joten Dallasin tilanne on tukala.

STT

