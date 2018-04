Räikkönen ajaa paalupaikasta myös Bakussa – MM-sarjaa johtava Vettel jäi yli sekunnin tallitoveristaan

Kimi Räikkönen sai säätämällä Ferrarinsa hyvään vauhtiin formula 1:n MM-sarjan neljännen kilpailun harjoituksissa. Räikkönen oli Azerbaidzhanin gp:n toisissa harjoituksissa Daniel Ricciardon jälkeen toiseksi nopein vain 69 sekunnin tuhannesosaa australialaista hitaampana.

Valtteri Bottas oli Max Verstappenin perässä neljäs niukasti ennen tallitoveriaan Lewis Hamiltonia.

Räikkönen ajoi ensimmäisissä harjoituksissa vain kymmenen kierrosta, mutta kyse ei ollutkaan teknisestä ongelmasta.

– Ei meillä ollut mitään pulmia. Halusin tehdä säätöihin isot muutokset, ja se vei aika paljon aikaa. Jätin mieluummin kierroksia ajamatta ja olin sen ansiosta heti valmis toisiin harjoituksiin, Räikkönen kertoi.

– Muutosten jälkeen auto oli aika hyvä. Jäi parannettavaa, mutta ei se huono ollut.

Tallitoverilla oli vaikeampaa. MM-sarjaa johtava Sebastian Vettel oli aamulla kymmenes ja iltapäivällä 11:s. Hänellä oli vaikeuksia jarrutuspaikoissa, ja Ferrari lipsahteli hänen hyppysistään useamman kerran radalta.

Ferrari tottelee komentoja

Moni muukin oli vaikeuksissa, koska Bakussa ajetaan muista katuradoista poiketen pienillä siivillä suoranopeuden parantamiseksi.

– Täällä on vähän pitoa näillä siivillä, joten renkaat on helppo lukita jarrutuksissa. Silloin on parempi ajaa suoraan, koska harjoituksissa ei ole mitään menetettävää, Räikkönen selitti.

Räikkönen jäi harjoituksissa kahden Red Bullin väliin, mutta tapansa mukaan hän jätti veikkailut aika-ajosta ja kilpailuista muiden huoleksi.

– Viikonloppu jatkuu normaaliin tapaan. Yritämme parantaa autoa ja huomenna näemme, mihin se riittää aika-ajossa.

Ferrarin kisavauhti vaikutti lupaavalta.

– Auto tuntui hyvältä, mutta paha vielä verrata sitä muihin. Nousin juuri autosta enkä tiedä, millaista ohjelmaa muut ajoivat, Räikkönen muistutti.

Räikkönen on lähtenyt toistaiseksi kauden jokaiseen kilpailuun ensimmäisestä lähtörivistä.

STT

