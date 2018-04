Rajavartiosto käännytti Tolstoi-junasta kiinni otetun Venäjälle – miehellä oli mukana luottokorttiveitsi ja kumiluotiase

Rajavartiosto on käännyttänyt perjantaina Tolstoi-junasta kiinni otetun miehen takaisin Venäjälle. Mies otettiin kiinni Moskovasta Helsinkiin matkalla olleessa junassa Vainikkalan rajatarkastuksen yhteydessä. Mies vietiin junasta pois käsiraudoissa, ja muita matkustajia käskettiin poistumaan. Sen jälkeen juna tutkittiin perusteellisesti.

Rajavartioston mukaan 39-vuotiaan venäläissyntyisen miehen epäiltiin vaarantavan järjestystä ja turvallisuutta. Hänen hallussaan oli luottokorttiveitsi, ja hän oli myös kätkenyt junaan kumiluotiaseen.

Viranomaiset eivät perjantaina tarkentaneet, millä perusteilla miestä pidettiin epäilyttävänä.

– Miehen aikaisempi käyttäytyminen viittaa siihen, että hänen epäillään vaarantavan järjestystä ja turvallisuutta. Tutkinta on vielä sen verran kesken, että en voi kertoa tarkemmin, kertoi yleisjohtaja Antti Nygård Kaakkois-Suomen rajavartiostosta STT:lle.

”On todennäköistä, että miehellä on jonkinlaista rikostaustaa”

Nygårdin mukaan rajavartiolaitos ei saanut mitään vinkkiä tai pyyntöä toiselta maalta ottaa miestä kiinni, vaan mies löytyi rajavartioston oman tiedonhankinnan perusteella.

– On yleinen tapa, että niitä (junan matkustajalistoja) käydään läpi ja siellä mahdollisia riskihenkilöitä otetaan tarkempiin tarkastuksiin, se on ihan meidän perustoimintaa.

Nygård kertoi aluksi, että miehestä olisi voimassa kansainvälinen etsintäkuulutus. Myöhemmin hän kuitenkin tarkensi, että tällaista etsintäkuulutusta ei ole. Hänen mukaansa on kuitenkin todennäköistä, että miehellä on jonkinlaista rikostaustaa.

Tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta ei kiistänyt eikä vahvistanut kansainvälistä etsintäkuulutusta koskevaa tietoa. Junan muiden matkustajien matka jatkui Vainikkalasta Helsinkiin muutaman tunnin odottelun jälkeen Pietarista tulleella Allegro-junalla.

STT

