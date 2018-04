Viikon levynä kuuntelussa on ollut erikoista jazzia – tai jotain sinne päin. A Novel Of Anomaly -levyn on tehnyt sveitsiläislaulaja Andreas Schaerer ystävineen. Mukana on muun muassa Kalle Kalima.

Muita esittelyssä olevia äänitteitä on Pelle Miljoonalta, Walter Wolffilta, Ernie Hawksilta, The Mutantsilta, Sound & Furylta ja Steve Hackettilta.

Viikon kysymys: Mikä on ensi viikolla Saloon saapuvan Pelle Miljoonan bändin nimi?

Lue arvostelut lauantain 21.4.. lehdestä