Rakennusliitto on antanut uuden lakkovaroituksen työehtosopimuskiistassa. Nyt ilmoitetut lakkopäivät ulottuvat kesäkuulle asti.

Uudet lakot alkavat toukokuun 17. päivä ja päättyvät 22. päivä. Lisäksi lakkoja on ilmoitettu kesäkuun 1.-6. päiviksi. Viikonloppuisin ei kuitenkaan lakkoilla.

Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n välisiä työehtosopimusneuvotteluja on käyty jo kuukausien ajan.

STT

