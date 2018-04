Rakennusteollisuus aikoo aloittaa laajan työsulun – vaikutukset ovat 50 miljoonaa euroa päivässä.

Rakennusteollisuudessa alkaa kattava työsulku 9. toukokuuta lähtien, kertoo työnantajaliitto Rakennusteollisuus RT. Etujärjestön mukaan sulku on vastaus työntekijöitä edustavan Rakennusliiton lakoille. Sulku kattaa kaikki alan yritykset.

– Työsulku on järeä toimenpide, jonka ainoa tavoite on jouduttaa lakkoilun lopettamista ja sopimukseen pääsemistä, kertoo RT:n hallituksen puheenjohtaja Harri Kailasalo tiedotteessa.

Järjestö pitää Rakennusliiton työehtosopimusneuvotteluissa esittämiä palkankorotuksia liian suurina verrattuna yleiseen linjaan. RT:n mukaan työntekijäpuolen palkkavaatimukset ovat lähes kaksinkertaiset teollisuuden julkisen sektorin palkankorotuksiin verrattuna. Järjestö huomauttaa, että alan palkkakehitys on ollut muutenkin vahvaa 2000-luvulla.

– Olemme sitoutuneet palkankorotuksissa niin sanottuun yleiseen linjaan ja Suomen kilpailukyvyn puolustamiseen. Rakentaminen vaikuttaa vientiteollisuuden kustannuksiin, ja osa rakennusteollisuuden yrityksistä kilpailee kansainvälisten yritysten kanssa, Kailasalo perustelee.

Hänen mukaansa työsulussa ja lakoissa ei voita kukaan. RT laskee, että sulun vaikutukset ovat arviolta 50 miljoonaa euroa päivässä.

– Toivomme pääsevämme Rakennusliiton kanssa rakentaviin keskusteluihin ja sopimaan yhteisestä ratkaisusta. Tällaista kriisiä ei rakennusalalle ole toivonut kukaan. Vielä voidaan välttää vakavammat vahingot, Kailasalo kehottaa.

Palkanmaksu keskeytetään

Rakennusliitto aloitti viime viikolla ensimmäisen lakkonsa, joka kohdistuu seitsemään betonialan yritykseen. Järjestö ilmoitti maanantaina uusista lakoista, jotka kestäisivät kesäkuulle saakka. Uudet lakot koskisivat useita yrityksiä eri rakentamisen aloilla.

Työsulun aikana työnteko ja palkanmaksu keskeytetään.

