Rakennustuoteteollisuudessa ajauduttiin lakkoon, neuvottelut jatkuvat torstaina

Rakennustuoteteollisuutta koskeva lakko alkaa huomenna, kertoo valtakunnansovittelija Minna Hellenettisivuillaan.

Helteen mukaan Rakennusliiton ja Rakennusteollisuuden välistä työriitaa soviteltiin tänään, mutta työriitaan ei ole mahdollista löytää ratkaisua ennen huomenna alkavaa työtaistelua. Helteen mukaan osapuolet jatkavat neuvotteluja huomenna.

Lakko alkaa huomenna seitsemässä betoniyrityksessä ja niiden tytäryhtiöissä. Työtaistelun kohteina ovat Betonimestarit, Betset, Parma, Rajaville, Parma Rail, Rudus, Ruskon Betoni sekä niiden tytäryhtiöt, joissa sovelletaan alan työehtosopimusta.

Jos neuvotteluissa ei päästä tulokseen, lakko jatkuu 20., 23. ja 24. huhtikuuta. Lakkoilu jatkuu myös toukokuussa, jos tulokseen ei päästä.

Rakennusalalla on käyty neuvotteluja jo kuukausien ajan. Sopimukset päättyivät helmikuun lopulla, ja alalla on ollut ylityökielto maaliskuun alusta lähtien.

Rakennusteollisuus on varoittanut, että betoniyrityksiin kohdistuva lakko aiheuttaa häiriöitä rakentamisen koko ketjuun ja saattaa pysäyttää työmaita.

