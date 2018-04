Ranska pelkää Syyrian kaasuiskun todisteiden häviämistä

Ranska epäilee, että todisteet Syyrian Dumaan tehdystä kemiallisesta iskusta ehditään hävittää ennen kuin kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tarkastajat päästetään alueelle.

Ranskan ulkoministeriön mukaan on ”erittäin todennäköistä”, että todisteita Venäjän ja Syyrian armeijan hallussa olevilta alueilta ehditään hävittää.

OPCW:n yhdeksänhenkisen ryhmän piti päästä paikalle jo tänään, mutta Venäjä ilmoitti, että miinanraivaus ja alueen varmistaminen turvalliseksi vievät vielä aikaa, ja tarkastajat pääsevät Dumaan vasta huomenna.

Syyrian valtiollinen media on kiistänyt tiedot yöllisestä ohjushyökkäyksestä Homsiin maan keskiosassa. Uutistoimisto Sanan mukaan kyseessä oli väärä hälytys, joka johti ilmatorjuntasireenien hälytykseen ja torjuntaohjusten ampumiseen.

Uutistoimiston mukaan hälytyksen syynä oli ”ulkomainen aggressio”, jota se ei eritellyt tarkemmin. Uutistoimisto Reutersin haastatteleman, nimettömänä pysytelleen sotilaskomentajan mukaan ohjuslaukaisu johtui Yhdysvaltojen ja Israelin voimakkaasta elektronisesta tutkahäirinnästä.

Syyrian armeijan tukikohtiin Homsissa on hyökätty kahdesti runsaan viikon sisällä. Yhdysvallat, Britannia ja Ranska tulittivat lauantaina Homsia ja Damaskoksen ympäristöä ohjuksilla, ja runsas viikko sitten lentotukikohtaan Homsissa tehtiin isku, josta Syyria ja Venäjä syyttivät Israelia. Israel ei ole sen paremmin myöntänyt kuin kiistänyt tietoja.

Dumaan pääsy viivästyy

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tarkastajat odottavat edelleen pääkaupunki Damaskoksessa pääsyä Dumaan Itä-Ghutaan, jonne tehtiin puolitoista viikkoa sitten kemiallinen isku. Yhdeksänhenkisen ryhmän piti päästä paikalle jo tänään, mutta Venäjä ilmoitti, että miinanraivaus ja alueen varmistaminen turvalliseksi vievät vielä aikaa, ja tarkastajat pääsevät Dumaan vasta huomenna.

Yhdysvallat on kertonut pelkäävänsä, että Venäjä on sotkenut tai vienyt pois todisteita Dumasta. Venäjän mukaan syytökset ovat ”häpeämättömiä valheita”.

Syyrian armeija valloitti koko Itä-Ghutan lopullisesti pian kaasuiskun jälkeen.

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-airbase/false-alarm-set-off-syrian-air-defenses-pro-assad-commander-idUSKBN1HO12N?il=0

STT

Kuvat: