Ranskan Macron uskoo, että Trump saattaa jättää Iranin ydinohjelmasopimuksen

Yhdysvalloissa vieraileva Ranskan presidentti Emmanuel Macron on pessimistinen Iranin ydinohjelmasopimuksen tulevaisuuden suhteen. Keskusteltuaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa asiasta Macron sanoi uskovansa, että Trump saattaa jättää sopimuksen sisäpoliittisten syiden takia. Hän kuitenkin totesi, ettei hänellä ole varmaa tietoa, mitä Trump sopimuksen suhteen aikoo.

– Minulla ei ole sisäpiiritietoa siitä, mitä Trump päättää sopimuksesta, Macron sanoi toimittajille.

Hän lisäsi, etteivät Trumpin puheet herätä toivoa sen suhteen, että tämä puolustaisi sopimusta.

– Rationaalinen analyysi kaikista hänen lausunnoistaan ei saa minua ajattelemaan, että hän tekisi kaikkensa säilyttääkseen sopimuksen, joka estää Irania hankkimasta atomipommia.

Trump on muun muassa kuvaillut sopimusta järjettömäksi ja historian huonoimmaksi. Hän uhannut, että Yhdysvallat irtautuu sopimuksesta, jos sitä ei muuteta.

Trumpin pitää ilmoittaa 12. toukokuuta mennessä, jatkaako Yhdysvallat sopimuksen tukemista vai jättääkö sen. Sopimuksen tavoitteena on estää Irania valmistamasta ydinasetta. Sopimukseen sisältyisi lisäksi muun muassa Iranin ballististen ohjusten kehitysohjelman sekä maan alueellisen vaikutusvallan rajoittaminen.

