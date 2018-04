Ranskan Macron visioi USA:n kanssa uutta sopimusta Iranin ydinohjelmasta

Ranska on valmis työskentelemään Yhdysvaltain kanssa Iranin ydinohjelmasta solmitun sopimuksen uudistamiseksi. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan sen pitäisi sisältää ydinohjelman lisäksi myös muun muassa Iranin alueellisen vaikutusvallan rajoittamista.

Macron kommentoi asiaa yhteisessä lehdistötilaisuudessa presidentti Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa. Trump kutsui nykyistä Iran-sopimusta aiemmin päivällä järjettömäksi. Hän on uhannut Yhdysvaltain jättävän sopimuksen.

Trump: Ranskan kanssa ei ongelmia kaupassa, EU:n kanssa on

Trumpin mukaan Yhdysvalloilla ei ole juurikaan ongelmia kauppasuhteissa Ranskan kanssa. Asioita sen sijaan mutkistaa se, että Ranska on osa Euroopan unionia.

– Hoitaisin asioita mieluummin vain Ranskan kanssa. Unioni on hyvin kova meitä kohtaa. Heillä on kaupan esiteitä, joita emme voi hyväksyä, Trump sanoi.

Trump kommentoi kauppasuhteita neuvottelutauolla Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa Valkoisessa talossa. Macron on puolestaan tunnettu halustaan vahvistaa EU:ta.

Macron kuvaili tähän mennessä käymiään keskusteluja hedelmällisiksi ja suoriksi. Presidentit pitävät myöhemmin tänään varsinaisen lehdistötilaisuuden

Trump kommentoi myös ”mahdollisimman pian” toteutuvaa huippukokoustaan Pohjois-Korean johtajan kanssa. Trumpin luonnehdinnan mukaan Kim Jong-un on ollut ”hyvin avoin ja kunnioitettava”.

STT

Kuvat: