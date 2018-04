Ranskan rautatieoperaattori varoittaa kaaoksesta lakkojen takia – myös Air Francen liikenne pysähtyy

Ranskan valtion omistama rautatieoperaattori SNCF varoittaa rautatieläisten lakkojen aiheuttamista häiriöistä, jotka voivat johtaa maan liikennekaaokseen. Virallisesti lakko alkaa Ranskassa huomenna, mutta sen vaikutuksia on odotettavissa jo tänä iltana, SNCF sanoo.

Lakkolaiset vastustavat presidentti Emmanuel Macronin ja hänen hallituksensa uudistamisehdotusta, joka koskee SNCF:ää. Työntekijöiden ammattiliittojen mukaan muutos olisi askel yksityistämisen suuntaan. Hallitus on kiistänyt tämän.

Rautatieläisten lakkoilun on määrä kestää kolme kuukautta, ja se toteutetaan niin, että viidestä päivästä aina kaksi on lakkopäiviä. Lakossa on kuljettajien lisäksi muita rautateiden työntekijöitä.

Mielipidekyselyjen mukaan ranskalaiset ovat tähän asti tukeneet hallituksen suunnitelmia raideliikenteen reformista. Sunnuntaina julkaistujen tulosten mukaan sympatia alan työtaistelua kohtaan on kuitenkin nyt kasvanut.

Ranskassa ovat lakkoilemassa tiistaina myös lentoyhtiö Air Francen työntekijät, osa energiasektorin henkilökunnasta sekä esimerkiksi roskakuskit. Kyseessä on tähän asti suurin lakkoaalto Macronin presidenttikaudella.

Ministeri: Käsittämätön lakkosuma

Ranskan liikenneministeri Elisabeth Borne luonnehti lakkosumaa sunnuntaina käsittämättömäksi. Asiantuntijoiden mukaan Ranskassa on nyt edessä testi, jossa mitataan, kuinka paljon valtaa maan ennen niin voimakkailla ammattiliitoilla vielä on.

Air Francen työntekijöiden on määrä lakkoilla palkankorotusten puolesta myös alkaneen viikon lauantaina. Lentoalan ongelmia lisää vielä se, että Air Francea odottaa uusi kahden päivän lakko 10. ja 11. huhtikuuta.

Air France on painottanut, että on tarpeen säilyttää työnantajan ja ammattiliitojen välinen keskusteluyhteys ”lakon vaikutusten rajoittamiseksi yhtiön edelleen hauraassa taloustilanteessa”. Samoin rautatiealan kiistassa hallitus on painottanut, että SNCF on sekä velkaantunut että tuottaa tappiota.

