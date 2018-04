Ranskan rautatieoperaattori varoittaa liikennekaaoksesta raiteilla lakkojen takia

Ranskan valtion omistama rautatieoperaattori SNCF varoittaa rautatieläisten lakkojen aiheuttamista häiriöistä. Virallisesti lakko alkaa huomenna, mutta sen vaikutuksia on odotettavissa jo tänä iltana, SNCF sanoo.

Lakkoilu kestää kolme kuukautta, ja se toteutetaan niin, että viidestä päivästä aina kaksi on lakkopäiviä. Lakossa on kuljettajien lisäksi muita työntekijöitä.

Lakkolaiset vastustavat presidentti Emmanuel Macronin ja hänen hallituksensa SNCF:n uudistamisehdotusta, joka työntekijöiden ammattiliittojen mukaan olisi askel yksityistämisen suuntaan. Hallitus on tämän kiistänyt.

STT

