Rask ja Rinne muureina – Boston ja Nashville avasivat Stanley Cup -taipaleen voitoilla

Suomalaismaalivahdit olivat vireessä NHL-jääkiekkoliigan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Bostonin Tuukka Rask selvitti Bruinsille 5-1-voiton Torontosta sarjan avauspelissä, ja Nashvillen Pekka Rinne pysäytti Coloradon 5-2.

Rask torjui 26 kertaa, ja laukaukset 40-27 vieneen kotijoukkue Bostonin tehoista vastasivat etenkin David Pastrnak (1+2), Brad Marchand (1+1) ja David Krejci (1+1). Boston kuritti vieraitaan etenkin erikoistilanteissa vieden ylivoimaalit 3-0.

Läntisen konferenssin runkosarjavoittaja Nashville oli kotonaan tappiolla 1-2, mutta nousi Craig Smithin maalilla tasoihin toisessa erässä. Kolmannessa erässä Filip Forsberg osui kahdesti, ja Predators marssi vastustamattomaan voittoon. Rinne kirjasi 25 torjuntaa.

– Avauserässä Colorado tuli kovaa, heillä on hyvä joukkue. Me saimme peliä kulkemaan toisessa erässä, ja kolmas erä oli sitten jo todella hyvä, Rinne iloitsi NHL:n sivustolla.

Coloradon Mikko Rantanen sai syöttöpisteen Avalanchen 1-0-johtomaaliin. Rantasella oli paikka johtomaaliin 2-2-tilanteessa päätöserässä, mutta Rinne venytti komean jalkatorjunnan.

– Se tuli nopeasti, hän on nopea kaveri. Onneksi sain torjuttua, eikä kukaan ehtinyt tökätä siitä irtokiekkoa sisään, Rinne kuvaili.

Ottelun lopullisesti ratkaissut Forsbergin 4-2-maali sai Rinteeltä kehuja. Ruotsalaishyökkääjä taituroi upeasti läpi Avalanche-puolustuksen.

– Näen tuota treeneissä koko ajan. Poimin vain kiekkoja takaani verkosta, Rinne myhäili Forsbergin osaamista.

– Se oli kaunista. Ja sinetöi mielestäni tämän pelin.

Columbus ja San Jose vierasvoittoihin

Itäisen konferenssin runkosarjan ykkönen Tampa Bay avasi sekin pudotuspelit varmalla kotivoitolla kukistamalla New Jerseyn 5-2, mutta kaksi muuta sarjaa saivat vierasedun heti alkuunsa. Villillä kortilla pudotuspeleihin päässyt Columbus kukisti Washingtonissa, kun Artemi Panarin iski 4-3-maalin jatkoerässä ajassa 6.02.

San Jose puolestaan nollasi Anaheimin 3-0. Yhdeksännellä NHL-kaudellaan vihdoin pudotuspelidebyyttinsä tehnyt Evander Kane iski kaksi maalia, ja maalivahti Martin Jones pysäytti kaikki 25 Ducks-laukausta.

https://www.nhl.com/predators/video/rd1-gm1-postgame-preds-players/t-277437416/c-59849003

https://www.nhl.com/video/rinnes-stellar-pad-save/t-297844172/c-59843003

https://www.nhl.com/news/colorado-avalanche-nashville-predators-game-1-recap/c-297949268

STT

Kuvat: