Raskas ajoneuvo on kaatunut Nelostielle, Lahdenväylälle Mäntsälässä Tuuliruusun kohdalla. Tie on suljettu liikenteeltä.

Onnettomuus tapahtui puoli seitsemän aikaan aamulla. Kaatunut ajoneuvo haittaa liikennettä Lahden suuntaan.

Tien raivaamiseen kuluu pelastuslaitoksen arvion mukaan yhdestä kolmeen tuntia. Paikalla on kiertotieopastus.

STT