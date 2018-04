Rehn ennakkosuosikki – Suomen Pankin uudesta pääjohtajasta odotetaan pankkivaltuustolta esitystä

Eduskunnan pankkivaltuustolta odotetaan tänään esitystä Suomen Pankin uudesta pääjohtajasta. Selvänä ennakkosuosikkina tehtävään on pidetty Suomen Pankin johtokunnan jäsentä Olli Rehniä.

Suomen Pankin pääjohtajan paikka vapautuu, kun nykyisen pääjohtajan Erkki Liikasen toinen toimikausi päättyy kesällä.

Aiemmin tällä viikolla eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) sanoi STT:lle, että pankkivaltuusto pyrkii perjantain kokouksessaan tekemään esityksen uudesta pääjohtajasta.

– Se on tällaisella tavoiteaikataululla, jotta valtioneuvostolla ja presidentillä on riittävästi aikaa harkita omaa lopullista ratkaisua. Olemme tässä vain valmisteleva taho, Vanhanen sanoi STT:lle.

Vanhanen oli niukkasanainen pankkivaltuuston valmistelusta.

– On käyty hakemukset läpi. Ensin katsottu, ketkä heistä katsotaan koulutuksen ja kokemuksen perusteella päteviksi tehtäviin ja sen jälkeen on haastatteluja tehty.

Nimekäs hakijajoukko

Vanhanen korosti, että pääjohtajan nimityksessä pankkivaltuustolla, valtioneuvostolla ja presidentillä on oma roolinsa.

– Pankkivaltuusto tekee esityksen, valtioneuvosto voi toimia sen mukaan tai tehdä oman ehdotuksen. Kaiken päätteeksi presidentti on se, joka päätöksenteon ja valinnan suorittaa. Edeltävät vaiheet ovat valmistelua vain.

Presidentti Sauli Niinistölle jää asiassa aito harkintavalta.

– Se kuuluu hänen yksiselitteiseen toimivaltaansa, Vanhanen sanoi.

Presidentti nimittää pääjohtajan seitsemän vuoden toimikaudeksi.

Hakijoita on kymmenen, Rehnin lisäksi muun muassa EU:n kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi, kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) sekä Euroopan keskuspankin pankkivalvontaelimen jäsen Pentti Hakkarainen. Hakkarainen on Suomen Pankin johtokunnan entinen varapuheenjohtaja.

