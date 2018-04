Rekryexpossa tuhansia työpaikkoja yhdellä messukäynnillä

Tapahtumassa on ohjelmaa myös niille, jotka eivät ole vaihtamassa työpaikkaa.

KESKIVIIKKONA järjestettävässä Rekryexpo-tapahtumassa Turun Messukeskuksessa on mukana noin 50 yritystä. Näissä yrityksissä on avoinna yhteensä noin 3 000 työpaikkaa.

Mukana ovat esimerkiksi Meyer Turku, Tallink Silja, Vakka-Suomen Puhelin ja Viking Line.

– Tapahtumassa on vielä laajempi ammatillinen kattaus työpaikkoja kuin viime syksynä, jolloin tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa. Nyt esimerkiksi myös hoiva-ala on mukana, kertoo Turun messukeskuksen projektijohtaja Krista Ahonen.

Haussa olevien osaajien kirjo on laaja ammattinimikkeiden osalta. Messuilla haetaan lentoemäntiä, siivoojia, rakennusalan tekijöitä, lehdenjakajia, myyntineuvottelijoita, logistiikka-alan osaajia, teollisuusompelijoita, sairaanhoitajia ja esimerkiksi hitsaajia.

VARSINAIS-SUOMESSA syntyy nyt uusia työpaikkoja kiihtyvään tahtiin. Maakunnan TE-toimistossa on laskettu, että viime vuonna alueella tuli yhteensä 50 000 uutta avointa työpaikkaa.

Tahti näyttää vain kiihtyvän tänä vuonna, sillä helmikuussa uusia, avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistolle lähes 6 000 kappaletta. Lähes ala kuin ala vetää nyt Varsinais-Suomessa, kuvailee palveluesimies Teija Aarnio Varsinais-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluista.

– Myös palvelualoille on alkanut syntyä lisää työpaikkoja. Palvelualoilla rekrytointitarve tulee aina viiveellä, kun taas vienti ja teollisuus ovat nousseet jo pidempään, jatkaa Aarnio.

Monilla aloilla on myös työvoimapulaa. Se tarkoittaa, että EU:n ulkopuolelta tulevien työlupahakemuksien määrä on noussut erityisesti rakennus- ja kuljetusalalla. Metallin puolella työlupien myöntämistä on jo tiettyjen tehtävien kohdalla höllennetty, sillä osaavia työntekijöitä ei löydy Suomesta.

– Isot metallialan yritykset löytävät vielä kohtuullisesti uusia ammattilaisia, mutta pienillä rekrytoinnissa on todellisia haasteita. Yritykset joutuvat pahimmassa tapauksessa luopumaan tilauksista, kun tekijöitä ei ole, kuvailee Aarnio.

Vaikein tilanne on Vakka-Suomessa, jossa työttömyys on alhaisimmalla tasolla.

– Siellä on todella vaikeaa löytää henkilöitä joihinkin tehtäviin. Myös nuorisotyöttömyys on alueella todella alhaalla.

YRITYKSET voivat Rekryexpo-tapahtumassa hakea kesätyöntekijöitä pikahaastatteluissa. Matchmaking-tapahtuman järjestää Kesäduunaa-hanke, joka pyrkii edistämään eri-ikäisten nuorten työllistymistä Varsinais-Suomessa. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki.

Pikahaastatteluihin osallistuvien nuorten paikat ovat täynnä, mutta yrityspaikkoja saattaa vielä olla auki. Tilanteen voi tarkistaa Rekryexpon verkkosivuilta.

– Speed dating -haastattelut kestävät noin viisi minuuttia. Nuoria haastattelevat esimerkiksi eri henkilöstöfirmojen edustajat ja Arkean edustaja. Haastattelun jälkeen voidaan vaihtaa yhteystietoja, kuvailee Kesäduunaa-hankkeessa Rekryexposta vastaava Mikael Merisaari.

Jälkimmäisessä haastatteluosiossa on työpaikkoja myös alaikäisille.

Mikael Merisaari neuvoo nuoria olemaan oma itsensä pikatapaamisessa.

– CV:n voi ottaa mukaan, jos sellainen on olemassa. Enempää todistuksia tai muuta ei tässä tapahtumassa kysellä.

MESSUTAPAHTUMAAN kannattaa poiketa, vaikka ei olisi suunnittelemassa työpaikan vaihtoa. Tämän kerran ohjelmassa on huomioitu myös työnantajanäkökulma ja henkilöstöalan ammattilaiset.

– Itse odotan esimerkiksi Finnairin Minttu Sinisalon esiintymistä, jossa hän kertoo Finnairin työnantajabrändin rakentamisesta. Finnairilla käytetään sosiaalisessa mediassa myös työntekijöiden postauksia ja kuvia. On mielenkiintoista kuulla, miten he ovat onnistuneet innostamaan henkilökunnan tähän, kuvailee Krista Ahonen.

REKRYEXPO 18.4.2018 OHJELMA