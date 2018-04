Rikosseuraamuslaitos: Vankiloissa radikalisoituneita ihmisiä, joilla on tahtoa terroristiseen toimintaan

Rikosseuraamuslaitos (Rise) kertoo, että Suomen vankiloissa on ihmisiä, joilla on kykyä ja tahtoa terroristiseen toimintaan. Rise arvioi, että väkivaltainen ekstremismi eli ääriajattelu on ylipäätään tullut jäädäkseen vankiloihin.

Etelä-Suomeen keskittyneessä hankkeessa tunnistettiin väkivaltaiseen ekstremismiin ja radikalisoitumiseen liittyviä ihmisiä elokuusta 2016 tammikuuhun 2018 kestäneellä jaksolla yhteensä 112. Näistä 76 havaintoa liittyi radikaaliin islamismiin ja 28 äärioikeistoon. Havaituista 76 oli tammikuussa vankilassa tai valvotussa koevapaudessa.

– Havainnot on tehty pääasiassa Etelä-Suomen alueella, mutta havaintoja tehdään koko ajan myös muiden alueiden vankiloissa, sanotaan Risen tiedotteessa.

Toinen vanki tai vankilajengi altistaa

Radikalisoitumiselle altistutaan yleensä toisen vangin tai vankilajengin vaikutuksesta. Selkeä ja vahva altistava tekijä radikalisoitumisessa Suomen vankiloissa on katkeruus, Rise kertoo. Radikalisoijat saattavat hakeutua yksinäisen vangin seuraan ja tarjota ohjausta ja näennäistä ystävyyttä.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan on tärkeää, että riski radikalisoitua tunnistetaan mahdollisimman varhain. Haavoittuvassa asemassa olevat tulee sijoittaa erilleen vangeista, jotka yrittävät vaikuttaa heihin. Radikalisoitumisen ehkäisemisessä auttaa myös, jos vangit kokevat tulevansa kohdelluiksi oikeudenmukaisesti ja voivat osallistua vankeuden aikana mielekkääseen toimintaan.

Väkivaltaiseen käytökseen tulee puolestaan puuttua kurinpitotoimin heti, ja sijoittaa vanki uudelleen.

Suomessa ei toistaiseksi ole ekstremistivangeille räätälöityjä kuntouttavia toimia, mutta raportin mukaan jatkossa myös näitä tulisi pohtia ja kehittää.

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen projektissa pyrittiin kehittämään tapoja havaita radikalisoituminen vankiloissa ja kouluttamaan henkilökuntaa.

