Rinne torjui Nashvillen voittoon

Jääkiekon NHL:ssä Nashvillen Pekka Rinne on torjunut joukkueensa voittoon Coloradosta pudotuspelikierroksen toisessa osaottelussa.

Runkosarjan voittanut Nashville kaatoi Coloradon 5-4 ja johtaa nyt voitoin 2-0.

Rinne pysäytti kiekon 26 kertaa.

Puolestaan Tampa Bayn ja New Jerseyn toisessa kohtaamisessa Tampa Bay venytti johdon ottelusarjassa 2-0:aan, kun New Jersey kaatui 5-3. New Jerseyn suomalaispuolustaja Sami Vatanen teki ottelussa 2-5-kavennusmaalin toisen erän viimeisellä minuutilla.

STT