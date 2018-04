Risikko: Sopeutumiseläkkeeseen muutoksia mahdollisimman nopeasti

Kansanedustajien sopeutumiseläkejärjestelmään tehdään muutoksia mahdollisimman nopeasti, sanoo eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.).

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat keskustelivat tänään Risikon kanssa sopeutumiseläkejärjestelmän muuttamisesta. Risikon mukaan tapaamisessa ei vielä tehty päätöksiä asian suhteen.

– Eduskuntaryhmien puheenjohtajat keskustelevat asiasta huomenna omissa ryhmissään, ja puheenjohtajat kokoontuvat vielä tällä viikolla neuvottelemaan asiasta, Risikko sanoi toimittajille tapaamisen jälkeen.

Puheenjohtajien keskustelun pohjana oli virkamiesten valmistelemia vaihtoehtoisia malleja kiistellylle sopeutumiseläkkeelle. Risikko ei suostunut valottamaan, millaisia vaihtoehtoja sopeutumiseläkkeelle oli esillä. Hänen mukaansa ratkaisun yksityiskohtia pitää vielä hioa.

– Asia on vielä kesken, mutta muutoksen suuntaan mennään, Risikko sanoi.

Sopeutumiseläkejärjestelmään puuttumista on pidetty perustuslaillisesti ongelmallisena, mutta Risikon mukaan perustuslakiasiantuntijat ovat sanoneet, että muutoksia järjestelmään voidaan tehdä.

– Tässä on pidettävä huoli, ettei kenellekään tule kohtuuttomia tilanteita, Risikko muotoili.

Risikon mukaan puheenjohtajien tapaamisessa vallitsi hyvä yhteistyön henki ja asiassa mennään reippaalla aikataululla eteenpäin.

– Muutoksia tehdään vielä tämän kevään aikana, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen lupasi.

STT

