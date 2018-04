Risto ja Nelli vaihtuvat uudessa Risto Räppääjä -elokuvassa

Seuraavassa Risto Räppääjä -elokuvassa nähdään kokonaan uusiksi myllerretty näyttelijäkaarti. Riston roolin tekee Silmu Ståhlberg ja Nelli Nuudelipään roolissa on Lumi Kallio. Savon Sanomien mukaan Ståhlbergilla on rooli myös tekeillä olevassa Juice-elokuvassa nuorena Juicena.

Myös aikuisten rooleissa on uudet näyttelijät: Rauha Räppääjänä debytoi Pamela Tola ja pakastaja-Elvinä Jenni Kokander. Lennart Lindberginä nähdään Ylermi Rajamaa.

Uusi elokuva perustuu Sinikka ja Tiina Nopolan kirjaan Risto Räppääjä ja pullistelija. Elokuvan ohjaa Markus Lehmusruusu. Se kuvataan kesällä pääasiassa pääkaupunkiseudulla, ja sen ensi-ilta on helmikuussa.

Pullistelija on seitsemäs elokuva suosittujen Risto Räppääjä -elokuvien sarjassa.

STT

