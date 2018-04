Ristolaisen Buffalolle parhaat lähtökohdat NHL:n draft-arvontaan

Jääkiekon NHL:ssä Rasmus Ristolaisen Buffalo sinetöi NHL:n jumbosijan hävittyään Ottawalle. Peli päättyi Buffalon 2-4-tappioon kotijäällä.

Buffalolla on nyt parhaat lähtökohdat draftin varausjärjestyksen arvontaan, joka pidetään huhtikuun lopulla. NHL.com-sivuston mukaan Buffalolla on 18,5 prosentin mahdollisuus saada ykkösvuoro varaustilaisuuteen.

Ruotsalaisjääkiekon suurlupausta Rasmus Dahlinia on ennakoitu ensimmäisenä varattavaksi pelaajaksi NHL:n kesän varaustilaisuudessa.

Ovetshkin loukkasi itseään

Winnipegin PatrikLaineen mahdollisuudet nousta NHL:n maalipörssin kärkeen ovat saattaneet parantua. Pörssiä johtava Washingtonin Aleksandr Ovetshkin saattaa nimittäin joutua jättämään joukkueen seuraavan pelin väliin. Washingtonilla on jäljellä runkosarjassa enää kaksi ottelua.

NHL.com-sivuston mukaan Ovetshkin loukkasi itseään ottelussa St. Louisia vastaan ja jätti aamujäät väliin. Päävalmentaja Barry Trotzin mukaan venäläistähden tilannetta seurataan päivittäin.

Laine on tällä hetkellä kahden maalin päässä Ovetshkinista, jolla on kaudelta kasassa 46 maalia.

STT

Kuvat: