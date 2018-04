Robotti peittoaa taas ihmisen – nyt myös Ikean tuolin kokoamisessa

Ihminen voi ehkä pian luovuttaa kuusiokoloavaimet itseään näppärämmille. Singaporen Nanyangin yliopistossa on kehitetty robotti, joka kasaa Ikean puutuolin alle yhdeksässä minuutissa. Robotin mekaanisiin käsivarsiin on asennettu sensorit, jotka mittaavat, miten suurella voimalla mekaaniset sormet poimivat tuolin osia ja ruuvaavat huonekalun kokoon.

– Robotille kokoaminen on haastava tehtävä. Osat pitää tunnistaa, pitää arvioida, millä voimalla paloihin pitää tarttua ja miten käsivarsia voi liikuttaa, jotta ne eivät törmäisi toisiinsa, sanoi apulaisprofessori Pham Quang Cuong.

Toistaiseksi robotti ei vielä pelasta epätoivoisten huonekalunkokoajien hermoja. Kyvyt riittävät vasta yhden tuolimallin kokoamiseen.

STT

Kuvat: