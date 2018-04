Ruotsin maajoukkuevalmentaja patistaa Zlatania luuriin – ”Kannattaa ilmoittaa, jos mieli on muuttunut”

Ruotsin jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Janne Andersson on seurannut mielenkiinnolla Zlatan Ibrahimovicin menestystä Pohjois-Amerikan MLS-liigassa. Andersson ei kuitenkaan vaivaa päätään Ibrahimovicin puheilla, joissa tämä vuoroin pyrkii Ruotsin MM-joukkueeseen tai pysyttelee sen ulkopuolella.

Andersson miettii kysymystä vasta, jos Ibrahimovic luopuu aiemmasta lopettamispäätöksestään. Ruotsin jalkapallon pöyhkeä supertähti ilmoitti 2016 EM-turnauksen jälkeen, ettei halua enää pelata maajoukkueessa.

– Meillä oli EM-kisojen jälkeen keskustelu, joka on edelleen voimassa. Jos hän on muuttanut mieltään, otan mielelläni tiedon vastaan vaikkapa puhelimitse, Andersson kertoo.

– Asia on sen jälkeen tullut esiin Zlatanin kommenteissa, ja ihmiset ovat luonnollisesti uteliaita, mutta minä en voi toimia lehtitietojen perusteella vaan suorin yhteyksin pelaajiin.

Ruotsissa monet uskovat, että Ibrahimovic on tehnyt LA Galaxyn paidassa tekemillään maaleilla Anderssonin olon tukalaksi.

Andersson kiistää tämän.

– Minulle on sanottu, että Zlatanin maalit harmittaisivat minua. Saatan kuitenkin kertoa, että asia on aivan päinvastoin. Minusta on hienoa, kun hän onnistuu. En keksi siitä mitään negatiivista.

STT

Kuvat: