Ruotsissa pidätyksiä terrorismirikoksen valmistelusta – poliisin mukaan tapauksella on kansainvälisiä kytköksiä

Ruotsissa on pidätetty kolme ihmistä epäiltyinä terroristisen rikoksen valmistelusta. Syyttäjäviranomaisten mukaan useita muita on haettu kuulusteluihin.

Turvallisuuspoliisi Säpo on muun poliisin tukemana tehnyt aamun aikana useita kiinniottoja. Niitä on tehty eri paikoissa Pohjois-Ruotsissa ja Tukholman alueella.

Säpo sanoo seuranneena epäiltyjä jonkin aikaa. Pohjalla on Säpon oma terrorismin vastainen tiedustelutyö.

– Epäillyn rikoksen valmistelutyöt ovat jatkuneet jonkin aikaa, mutta tällä haavaa ei ole sen suuntaisia viitteitä, että attentaattia olisi ollut suunnitteilla lähipäiviksi, viranomaiset kertoivat.

Turvallisuuspoliisin mukaan pidätetyllä kolmikolla on kansainvälinen kytkös.

– Tapauksella on kansainvälisiä kytköksiä, mutta emme voi kertoa, mistä maista on kyse, sanoo Nina Odermalm Schei Säposta.

Yksityiskohdista ei vielä tietoa

Pidätetyt kolme ihmistä otettiin kiinni Akallassa Pohjois-Tukholmassa. Säpon mukaan heitä on tarkkailtu ”melko intensiivisesti” jo jonkin aikaa.

– Yritämme aina tehdä kiinnioton mahdollisimman varhain. Tässä tilanteessa suunnitelmat olivat kenties ehtineet vähän pidemmälle ennen kuin ehdimme keskeyttää ne, Odermalm Schei muotoilee.

Hän ei kuitenkaan kerro tarkemmin, millaisia suunnitelmia pidätetyillä epäillään olleen.

Myös syyttäjäpuoli ja epäiltyjen puolustusasianajajat ovat vaitonaisia yksityiskohdista.

Terrorismitutkija Magnus Ranstorp nimeää kaksi ääriryhmittymää, joilla olisi kyky tehdä terroritekoja Ruotsissa. Toinen ovat jihadistit ja toinen löytyy äärioikealta. Ranstorp kuitenkin varoo tekemästä johtopäätöksiä nyt tarjolla olevan tiedon pohjalta.

Turvallisuuspoliisin mukaan terroriuhka on Ruotsissa entisellään eli kolmostasolla. Asteikko on viisiportainen. Kolmostaso merkitsee kohonnutta uhkaa.

STT

