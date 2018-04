Ruotsissa on pidätetty kolme ihmistä epäiltyinä terroristisen rikoksen valmistelusta. Syyttäjäviranomaisten mukaan useita muita on haettu kuulusteluihin.

Turvallisuuspoliisi Säpo on muun poliisin tukemana tehnyt aamun aikana useita kiinniottoja. Niitä on tehty eri paikoissa Pohjois-Ruotsissa ja Tukholman alueella.

Säpo sanoo seuranneena epäiltyjä jonkin aikaa.

STT