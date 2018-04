Ruusuvuori ratkaisi – Suomi sai Liettuan nurin tenniksen Davis cupissa

Emil Ruusuvuori kukisti ratkaisevassa kaksinpelissä Laurynas Grigelisin 7-5, 6-2 ja ratkaisi Suomelle 3-2 voiton tenniksen Davis cupin Euroopan/Afrikan lohkon kakkosryhmässä. Harri Heliövaara sekä nelinpelipari Henri Kontinen/Heliövaara ottivat Suomen muut voittopisteet.

Sunnuntaista tuli tapahtumarikas päivä Helsingin Talissa, kun Kontinen ja Heliövaara kukistivat nelinpelissä Grigelisin ja Lukas Mugeviciusin lukemin 6-4, 7-6 (7-2) ja nostivat Suomen 2-1-johtoon. Ricardas Berankis nujersi kuitenkin heti perään Heliövaaran 6-2, 6-3 ja tasoitti ottelun.

Ratkaisu jäi Ruusuvuoren varaan, mutta nuori suomalainen kesti paineet ja odotukset.

– Emilillä on hyvät saumat voittaa. Hän on pelannut viikonlopun hyvin, kun taas Grigelisillä on viikonloppuna pari tappiota alla. Hänellä ei voi olla hyvä vire päällä, Heliövaara ennakoi tilannetta Tennisliiton tiedotteessa ennen Ruusuvuoren pelivuoroa.

STT

